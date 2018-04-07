Böylesi ancak filmlerde olur! Hamile kadının sinsi oyunu...

"Resmi evrakta sahtecilik " suçundan gözaltına alınan kadının, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 çocuğu olan Sürmeli G'nin cezaevine girmesini istemediği, hamileliği sayesinde yengesinin cezasını 2 yıl erteletmeye çalıştığı iddia edildi.

ADANA 'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yengesinin cezasını, hamilelik nedeniyle 2 yıl erteletmek istediği iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan kadın gözaltına alındı.

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