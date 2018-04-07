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Böylesi ancak filmlerde olur! Hamile kadının sinsi oyunu...

Adana'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yengesinin cezasını erteletmek için hamileliğini kullanarak onun yerine teslim olan kadın, evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı.evrakta sahtecilik

Böylesi ancak filmlerde olur! Hamile kadının sinsi oyunu...

Adana'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yengesinin cezasını erteletmek için hamileliğini kullanarak onun yerine teslim olan kadın, evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındı.evrakta sahtecilik

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:36
Böylesi ancak filmlerde olur! Hamile kadının sinsi oyunu...
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ADANA'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası  bulunan firari yengesinin cezasını, hamilelik nedeniyle 2 yıl erteletmek istediği  iddiasıyla adliyeye giderek teslim olan kadın gözaltına alındı. 

      Alınan bilgiye göre, 3 aylık hamile Emine G. (40), Adana Adliyesi'ne  gelerek hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirterek,  infaz edilmesini istediğini söyledi.

İnfaz Bürosu ekipleri, Emine G'nin kimliğindeki fotoğrafın sonradan  yapıştırılmış olabileceği konusunda şüphelendi.

Parmak izi aldırılan Emine G'nin, yengesi Sürmeli G'nin nüfus  cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

      "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alınan kadının, hakkında  13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 çocuğu olan Sürmeli G'nin  cezaevine girmesini istemediği, hamileliği sayesinde yengesinin cezasını 2 yıl  erteletmeye çalıştığı iddia edildi.   

Firari Sürmeli G. polis ekiplerince aranırken, Emine G. de emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaEvrakta Sahtecilik
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