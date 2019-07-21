Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu!

Eskişehir'de oturan 55 yaşındaki Behiye İpek, 3 yıl önce 130 bin lira ödeyerek katıldığı konut inşaatı projesinin başlamaması nedeniyle mahkemelik olduğu müteahhidi, boş arsada "çay demleyerek" protesto ediyor.

Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu!
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MERKEZ Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki araziye 3 yıl önce apartman yapacağı taahhüdünde bulunan müteahhide, daire satın almak üzere 130 bin lira ödeyen İpek, çivi dahi çakılmayan arsada son 3 aydır oturma eylemi yapıyor.
Eski binadan kalan molozların kaldırılmadığı arsaya, yanına sandalyesi, piknik tüpü ve çaydanlığını da alarak gelip burada çay demleyen İpek'i, komşuları gün boyu yalnız bırakmıyor.


İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesini yetkililere duyurana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Son 3 aydır her gün gelip burada oturduğunu anlatan İpek, "Her yeni gün 'Acaba bugün gelirler mi' diye bekliyorum. İnsan 130 bin lirayı öyle kolay biriktiremiyor. Tüm birikimim elimden gitti. İlk kez bir evim olacaktı." dedi.

İpek, sözlerine şöyle devam etti: "Paramı kaybetmekten öte insanlığa güvenimi kaybettim. Bekliyorum her gün. Hayallerim, umudum gitti. İnandık o müteahhide. Bize daha önce yaptığını iddia ettiği projeleri kağıt üzerinde gösterdi. Şimdi üzerinden 3 yıl geçti. Belediyeye gidip sorduk, proje başvurusu bile yok. Cumhurbaşkanlığına şikayette bulundum. Mahkemeliğiz zaten. Fakat bir çözüm yok."

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