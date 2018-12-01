Böyle görüntülendi! Aç kalan ayı üs bölgesine girdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda, karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan ayı, dikenleri telleri tırmanarak aşıp, askeri üs bölgesine girdi. Askerlerin konserve ve ekmek verdiği ayının dikenli telleri aşması saniye saniye görüntülendi

Böyle görüntülendi! Aç kalan ayı üs bölgesine girdi
banner404

BEYTÜŞŞEBAP ilçesindeki Kato Dağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir ayı, askerlerin bulunduğu üs noktasına geldi. Ayı, üs noktasındaki dikenli telleri tırmanarak aştı. Ayı, burada yiyecek ararken, onu fark eden askerler, konserve ve ekmek verdi. Ayının dikenli telleri tırmanarak üs bölgesine girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı. Ayının verilen yiyecekleri yedikten sonra üs bölgesinden ayrıldığı belirtildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile bir araya geldi
  1. POLİTİKA

banner517

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472