Böyle görüntülendi! Aç kalan ayı üs bölgesine girdi

BEYTÜŞŞEBAP ilçesindeki Kato Dağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir ayı, askerlerin bulunduğu üs noktasına geldi. Ayı, üs noktasındaki dikenli telleri tırmanarak aştı. Ayı, burada yiyecek ararken, onu fark eden askerler, konserve ve ekmek verdi. Ayının dikenli telleri tırmanarak üs bölgesine girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı. Ayının verilen yiyecekleri yedikten sonra üs bölgesinden ayrıldığı belirtildi.

