Boyları küçük ama kalpleri kocaman

ORDU'NUN Kabadüz ilçesinde yaşayan 53 yaşında 1.22 cm boyundaki Asım ve 54 yaşında 1.25 cm boyundaki Gülçin Uzunçakmak çifti 1990 yılında akrabaları vasıtasıyla tanışarak evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında birçok zorluklarla karşılaşan karı-koca, kısa boylarına rağmen çobanlık ve hayvancılık yaparak adeta ekmeklerini taştan çıkardılar. 27 yıllık evlilikleri süresi içinde 3 kız çocuğuna sahip olan Uzunçakmak çifti, çocuklarını üniversitede okuttu. 3 çocuğundan 2’si üniversite mezunu evladıyla herkese ilham kaynağı olan Uzunçakmak ailesi dünyanın en mutlu anne-babası oldu.

KENDİLERİ KISA AMA ÇOCUKLARI UZUN BOYLU

Eşi ile 1990 yılında akrabaları vasıtasıyla tanıştıklarını belirten Asım Uzunçakmak, “Düğün yaparak evlendik. Sonra çocuklarımız oldu. Çocuk sayısı artınca bize ev lazım oldu. Eş dost, kaymakam bey sağ olsun biz eve başladık. Yıllar içinde evi tamamladık. Çocuklar büyüdü. Onları okuttum, 2’si üniversiteyi bitirdi. Diplomalarını aldılar. Onları okutmak için hayvancılık, çobanlık yaptım. Şimdi biri üniversite mezunu iki kızımı evlendirdim, Şu anda üç aydan üç aya özürlü maaşı alıyorum. Çocuklarımızın boyunun normal olmasından gurur duyduk. Allah taşıyabileceği yükü insanlara verir. Allah bizi böyle yarattı ama evlatlarımızı normal yarattı. Allah’a şükrediyorum” dedi.

Kendisi kısa boyuna rağmen hayvancılık, çobanlık yaparken kahvede hiçbir şey yapmadan oturan normal boylu insanlara kızgınlığını her fırsatta belli eden Asım Uzunçakmak, kahvede oturanlara şaşırdığını belirtti. Asım Uzunçakmak, “Kahvede otursam çaydı, ıvır zıvırdı günlük masrafım 10 lirayı bulur. Bu ayda 300 lira olur.Boş yere 300 lira harcayacağıma o parayı hayvanın önüne vereceğim yeme harcarım daha iyi. Kahvede akşama kadar oturanlara şaşıyorum. Zaten Türkiye’nin durumu belli” diyerek tepkisin idile getirdi.

Gülçin Uzunçakmak ise çocuklarını birçok zorluklarla büyütüp okuttuklarını belirterek, onlarla gurur duyduğunu belirtti.

KIZLARI ONLARLA GURUR DUYUYOR

Ailesiyle birlikte kalan üniversite mezunu 20 yaşındaki Ebru Uzunçakmak da böyle bir anne-babanın çocukları olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Ebru Uzunçakmak, “Anne-babamın boyunun kısa olması bizim için bir dezavantaj oluşturmadı. Boyları kısa ama boyları normal ailelerden daha çok şey yaptılar bizim için. Onlar bizi okuttu, üniversiteye gönderdi. Biz onlar için gurur duyuyoruz. Onlar da bizimle gurur duyuyor” diye konuştu.

Ebru Uzunçakmak, en büyük ablası Meryem Demirbaş’ın Bayburt Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği okuduğunu, mezun olduktan sonra evlendiğini, diğer evli ablası Gökçe Yöndem’in lise mezunu, kendisinin de Artvin Çoruh Üniversitesi İlk ve Acil Bölümü mezunu olduğunu kaydetti.