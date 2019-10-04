Boykota uğrayan Hamidiye su için gündem yaratacak açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ı ihaleleri ve Hamidiye su hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, gazetecilerin Hamidiye suyla ilgili boykot sorusuna, "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde cevap verdi.

"ORASI İSTANBUL HALKININDIR"

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ı ihaleleri hakkında konuşan İmamoğlu, "Her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak hakkı var. Biz bugün ihaleye kabul edildik. İhaleyi almak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Pazarlığa dahil olacağız. Haydarpaşa ve Sirkeci için kararlığımızı göstereceğiz. İBB ihaleye girer giremez açıklama yapan ve bizi tehdit eden Devlet Demir Yolları sorumlularının motivasyonunu anlamadım. Bunu Ulaştırma Bakanı'nın sorması lazım. Kamunun en değerli noktasının yine kamunun olması için gerekeni yapacağız. Bularaları 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır" dedi.

"HAMİDİYE SUYUM SATIŞLARI ARTTI"

İmamoğlu Hamidiye su için alınan boykot kararlarıyla ilgili ise, "Ben hergün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından bazı kuruluşlar İBB'ye ait Hamidiye suyla olan sözleşmesini iptal etmişti. THY'nin alt kuruluşu olan TGS'nin iptali ile başlayan sürece, Denizbank ve Kadir Has Üniversitesi de katılmıştı.Denizbank'tan konu hakkında yapılan açıklamada, kurumun Aralık 2018'de arıtılmış su sistemine geçtiği, bu tarihten sonra adım adım dışarıdan su alımının bitirildiği, Hamidiye Su ile olan anlaşmanın seçimden ötürü değil, arıtılmış su sistemine geçilmesinden ötürü olduğu kaydedilmişti.Kadir Has Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise Hamidiye su ile olan anlaşmanın "sebillerin düzenli bakımı yapılmadığı için ve hijyen nedeniyle" seçimden önce sonlandırıldığı ve bu kararın seçimle bir ilgisinin olmadığı ifade edilmişti.