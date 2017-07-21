Botla uyuşturucu transferine jandarma operasyonu

EDİRNE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden botla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan'a sınır olan Doyran Köyü'ne 2 otomobille gelen 3 şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, uyuşturucu bulunan paketleri aldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yola çıkan 2 otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerle jandarma arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheliler kullandıkları otomobillerle seyir halinde bir motosikletliye çarptı. Durmayıp kaçmaya devam eden şüpheliler jandarma ekiplerin araç lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu.

Yaya olarak tarlalar arasında giden 3 şüpheli yanlarındaki paketleri de ise çevreye atarak kurtulmak istedi. Jandarma ekiplerince tarlada yakalanan şüpheliler Faik D. Aydın Y. ve Bektaş B. gözaltına alındı. Attıkları paketlerde ise 55 kilo 'yeni nesil zehir' olarak bilinen kimyasal madde karışımıyla elde edilen skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeler alınan şüphelilerden Aydın Y.'nin uyuşturucu ve cinsel tacizden sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Faik D., Aydın Y. ve Bektaş B. elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaçarken çarparak yaraladığı motosiklet sürücüsünün ise diz ve kalça kemiğinin kırıldığı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.