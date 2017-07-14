Bostancı Balık Pazarı yeniden doğdu

ÇARŞIYA yeni çehresini veren iç mimar ve tasarımcı Murat Yılmazer, "Müşteriler özellikle hijyen konusunda çok hassastı. Esnafın da görüşlerini dikkate aldık. Balıkçılığın dev bir endüstri olduğu Norveç gibi ülkelerdeki pazarları inceledik. Balıkların rahatça sergilenebildiği ve hijyene uygun olarak depolanabildiği bir sistem oluşturduk" dedi.
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