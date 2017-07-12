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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Borsa güne yeni bir rekorla girdi!

Borsa İstanbul, dün rekor üstüne rekor kırıyordu! Bugün ise 103.185,72 puandan başlayan BIST 100, 103 bin 570 puanı görerek tarihi rekorunu tekrar yeniledi

Borsa güne yeni bir rekorla girdi!

Borsa İstanbul, dün rekor üstüne rekor kırıyordu! Bugün ise 103.185,72 puandan başlayan BIST 100, 103 bin 570 puanı görerek tarihi rekorunu tekrar yeniledi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:44
Borsa güne yeni bir rekorla girdi!
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AÇILIŞTA BIST 100 endeksi 3,08 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27 düştü, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile ticaret oldu.Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçerek, gün içinde 103.558,64 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artarak kapanış rekorunu da 103.182,64 puana taşıdı.Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerinin tartışma konusu olmaya devam etmesi ve Trump ile ilgili belirsizlikler nedeniyle uluslararası piyasada tedirginliklerin arttığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, Temsilciler Meclisinde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.Yellen'ın son dönemdeki iletişim stratejisini değiştirmeden, görece pozitif bir tablo çizmesini bekleyen analistler, Fed'in bilançosunun ne zaman küçültmeye başlayacağına ve faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların takip edileceğini dile getirdi.Analistler, bugün, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun da izlenmesi gerektiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 104.000 seviyelerinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.
 

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BorsaBugünİstanbulBIST 100
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