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Bordo berelilerin haberini alan örgüt...

Bordo bereli özel kuvvetlerin sınırı geçip İdlib'e doğru yola çıkmasının ardından, Heyet Tahrir El Şam örgütü bazı bölgeleri boşaltıp kentin alt kesimlerine doğru çekildi

Bordo berelilerin haberini alan örgüt...

Bordo bereli özel kuvvetlerin sınırı geçip İdlib'e doğru yola çıkmasının ardından, Heyet Tahrir El Şam örgütü bazı bölgeleri boşaltıp kentin alt kesimlerine doğru çekildi

13 Ekim 2017 Cuma 13:56
Bordo berelilerin haberini alan örgüt...
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BORDO bereliler 5 günlük keşif çalışmalarının ardından kente girdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; operasyonda 30 zırhlı araçla 100’den fazla Türk askeri yer aldı.
 
HTŞ BIRAKIP ÇEKİLDİ, BORDO BERELİLER ALDI
 
İdlib'e giren bordo berelilerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. HTŞ (Heyet Tahrir El Şam) örgütü TSK'nın gelmesi üzerine bölgeyi boşaltıp kentin alt kesimlerine doğru çekildi. Bordo bereliler  HTŞ'den boşalan alanların kontrolünü aldı.  
 
BÜYÜK COŞKU İLE KARŞILANDI
 
ÖSO kaynakları, Türk askerinin Cilvegözü’nün doğusundaki At Dana civarında Keperlusin bölgesinden İdlib’e geçtiğini ve yerel halkın Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladığını söylediler. 
 
DAHA FAZLA ASKER GİDECEK
 
Astana'da varılan uzlaşıda garantör ülkelerden 500'er askerin İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapması planlanmıştı. Ancak uzmanlar, gözlemci kuvvet olarak görev alacak asker sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle İdlib'e intikalin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini söylediler.
 
SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR
 
İdlib harekatı devam ederken Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar mevkisine yaklaşık 10 araçlık tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında belen kara yolundan Kırıkhan'dan geçen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
HTSBordo Bereli özel Kuvvetİdlib
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