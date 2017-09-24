Borçsuz bir belediye bıraktığını söyledi ama...

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın “meclisin sorgulanmasına neden olur” diyerek teknik eksikliklerle dolu 5 imar dosyasını iadesiyle başlayan ve AKP'li üyelerin beklenmedik şekilde ısrar etmesi üzerine istifa etmesiyle sonuçlanan krizin yankıları devam ediyor. Topbaş'ın görevi bıraktığını açıklarken yaptığı konuşmadaki “Borçsuz bir belediye bıraktım” sözleri dikkat çekti. İBB CHP Grubu Basın Sözcüsü ve Meclis Üyesi Tarık Balyalı gerçeğin çok farklı olduğunu söyledi.

“KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMADI”

Balyalı, “İBB'nin 2016 yılı sonunda borcu 10 milyar 120 milyon liraydı. Meclisten 2017 yılından bugüne kadar 2 milyar 900 milyon lira daha borçlanma yetkisi alındı. Borç 13 milyar lirayı buldu ve neredeyse 2017 gelir bütçesine denk” dedi. Böyle giderse yıl sonuna kadar borcunun gelir bütçesini aşacağını vurgulayan Balyalı, “Bu borçtan ne kadar ödeme yapıldığını ancak bütçe döneminde göreceğiz. Yani Topbaş arkasında borç batağında bir belediye bıraktı çünkü kaynaklar doğru kullanılmadı” diye konuştu.

2017 YILINA BORÇLU GİRDİ

İBB'nin ocakta yürürlüğe giren 2017 yılı bütçesi İSKİ, İETT ve şirket cirolarıyla birlikte toplam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB'nin kendi bütçesi de 18,5 milyar lira olarak açıklandı ve bütçenin 4.6 milyar lirası iç ve dış borçla denkleştirildi.