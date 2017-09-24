Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi demektir!
Yüzüğünüz sıkmaya başladıysa durum ciddi...
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
banner468

Borçsuz bir belediye bıraktığını söyledi ama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki veto krizinin ardından istifa eden Topbaş, bir lira borç bırakmadığını söyledi ama İBB’nin borcu bugün itibarıyla 13 milyar lirayı bulmuş durumda...

Borçsuz bir belediye bıraktığını söyledi ama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki veto krizinin ardından istifa eden Topbaş, bir lira borç bırakmadığını söyledi ama İBB’nin borcu bugün itibarıyla 13 milyar lirayı bulmuş durumda...

24 Eylül 2017 Pazar 07:54
Borçsuz bir belediye bıraktığını söyledi ama...
banner404

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın “meclisin sorgulanmasına neden olur” diyerek teknik eksikliklerle dolu 5 imar dosyasını iadesiyle başlayan ve AKP'li üyelerin beklenmedik şekilde ısrar etmesi üzerine istifa etmesiyle sonuçlanan krizin yankıları devam ediyor. Topbaş'ın görevi bıraktığını açıklarken yaptığı konuşmadaki “Borçsuz bir belediye bıraktım” sözleri dikkat çekti. İBB CHP Grubu Basın Sözcüsü ve Meclis Üyesi Tarık Balyalı gerçeğin çok farklı olduğunu söyledi.

“KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILMADI”

Balyalı, “İBB'nin 2016 yılı sonunda borcu 10 milyar 120 milyon liraydı. Meclisten 2017 yılından bugüne kadar 2 milyar 900 milyon lira daha borçlanma yetkisi alındı. Borç 13 milyar lirayı buldu ve neredeyse 2017 gelir bütçesine denk” dedi. Böyle giderse yıl sonuna kadar borcunun gelir bütçesini aşacağını vurgulayan Balyalı, “Bu borçtan ne kadar ödeme yapıldığını ancak bütçe döneminde göreceğiz. Yani Topbaş arkasında borç batağında bir belediye bıraktı çünkü kaynaklar doğru kullanılmadı” diye konuştu.

2017 YILINA BORÇLU GİRDİ

İBB'nin ocakta yürürlüğe giren 2017 yılı bütçesi İSKİ, İETT ve şirket cirolarıyla birlikte toplam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB'nin kendi bütçesi de 18,5 milyar lira olarak açıklandı ve bütçenin 4.6 milyar lirası iç ve dış borçla denkleştirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşBorçBelediyeİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’den Irak-İran formülü
CHP’den Irak-İran formülü
PKK propagandası yapan askere gözaltı
PKK propagandası yapan askere gözaltı
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor
CHP’li İrgil'den bomba iddia: SGK ’36 kod’ ile fişleme yapıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim