Borç polemiğine Gökçek de dahil oldu, suçladığı isim şaşırttı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, belediyedeki zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zarar eden belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından eski Başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'ın Açıklamasına Yanıt: Zararlar Tuna Döneminden

Melih Gökçek

"TUNA YÖNETİMİ ZAAFI NEDENİYLE OLUŞMUŞTUR"

Yavaş'ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu savundu. Gökçek, şunları kaydetti: "Son dört yılına ait kâr-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015'te 109 milyon, 2016'da 21 milyon, 2017'de 64 milyon kâr. Mustafa Tuna dönemi: 2018'de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur."