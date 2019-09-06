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Bomba iddia: Sınırlama getirecek

ABD'de Donald Trump yönetiminin ülkeye kabul edilen mülteci sayısına sınırlama getireceği iddia edildi

GÜNDEM 06.09.2019, 22:54
Bomba iddia: Sınırlama getirecek
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New York Times gazetesinin Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililere  dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, ülkelerindeki açlık, savaş veya siyasi  baskılardan kaçarak mültecilerin ABD'ye kabulünü düzenleyen programda değişiklik  yapmayı planladığı ileri sürüldü.
Haberde Beyaz Saray'da son haftalarda konuyla ilgili yapılan  toplantılarda üst düzey yetkililerden birisinin acil durumlar dışında ülkeye  mülteci kabul etmemeyi önerdiği, ayrıca söz konusu toplantılarda ülkeye kabul  edilen mülteci sayısını 10 bin ila 15 bin kişi ile sınırlandırma önerisinin  gündeme geldiği kaydedildi.
 
Irak ve Afganistan gibi ülkelerde ABD'li askeri, diplomatik ve  istihbarat birimleriyle çalışan özel statüdeki insanlar ile bazı seçilmiş  ülkelerden gelen mültecilerin kabulüne devam edilmesi de öneriler arasında yer  aldı.
 
Konunun, salı günü Beyaz Saray'da 2020 yılındaki mülteci kabullerine  ilişkin yapılacak toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.
 
Sivil toplum kuruluşlarından tepki
 
Öte yandan, Uluslararası Mülteciler isimli kuruluşun başkanı Eric  Schwartz, yaptığı açıklamada, "Tarihte en yüksek mülteci rakamına ulaşıldığı bir  zamanda ABD savunmasız ve korunmaya muhtaç  kişilere yuva bulunması konusunda  dünyaya liderlik etmekten vazgeçiyor." ifadesini klandı
 
Beyaz Saray'dan New York Times'ın haberine ilişkin henüz bir açıklama  yapılmadı.

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