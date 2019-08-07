Bomba iddia! Beren Saat eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptı

SON bir yıldır boşanma iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. VİRÜS KAPTI İDDİASI 2014 yılında romantik bir düğünle evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanacağı gündemden düşmezken bir gelişme daha yaşandı. Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında sunucu Canan Danyıldız'ın dile getirdiği iddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Beren Saat, HIV virüsü taşıdığını öğrendi.

VİRÜSÜ KENAN DOĞULU'DAN KAPTI

Diğer bir çarpıcı iddiaya göre ise, geçmişe dönük taramalarda virüsü eşi Kenan Doğulu'dan kaptığı saptandı.

EVLİLİĞİ İLE İLGİLİ KONUŞMADI

Güzel oyuncu, bundan birkaç gün önce çiçek seçerken muhabirler tarafından görüntülenmiş, ancak kendisine evliliğiyle ilgili yöneltilen soruları cevapsız bırakmıştı.

HIV VİRÜSÜ NEDİR?

Türkçesi Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olan AİDS, HIV adındaki virüsün neden olduğu, kan yolu, cinsel ilişki, anneden bebeğe doğum sırasında veya emzirme yoluyla bulaşan bir hastalıktır. HIV virüsü, vücuda girdiğinde hastalığa karşı direnç göstermemizi sağlayan bağışıklık sistemimizi yok eder. Böylece başka hastalıklara yakalanmamız çok kolaylaşır ve en basit bir soğuk algınlığına bile vücudumuz direnç gösteremez. Vücudunuzda, HIV virüsü olması, AIDS olduğunuz anlamına gelmez. Hem kadında hem erkekte görülen AIDS, her yaşta ortaya çıkabilir. Bu aşamada kişiye AIDS bulaşıp bulaşmadığı sadece yapılan kan testi ile anlaşılabilir.