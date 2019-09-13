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Boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan yol arama tarama faaliyetleri sırasında 3 ay önce Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedi bulundu

GÜNDEM 13.09.2019, 10:34 13.09.2019, 10:36
Boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu
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BEYTÜŞŞEBAP ilçesine bağlı Taşarası köyünde 3 ay önce azgın Habur Çayı'na düşen Jehat Ecer (10) isimli çocuğun cansız bedeni bulundu. Olay 3 ay önce ilçeye bağlı Taşarası köyünde meydana gelmişti. Jehat Ecer isimli çocuk çay kenarında oynarken suya düşmüş ve ardından Mustafa Ecer’de kurtarma çalışması için girdiği suda kaybolmuştu. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda Habur Çayı'nda kaybolan iki kişinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı ancak 10 yaşındaki Jehat Ecer’in cesedi bulunmamıştı.

Aylarca süren arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Bu gün sabah 11.00 sularında Taşarası köyü karakolu jandarma ekipleri Komato bölgesinde yol arama tarama ve menfezlerde patlayıcı olma ihtimaline karşı dedektörlerle arama çalışmaları yaparken bir uzman çavuş tarafından Jehat Ecer'in cansız bedeni bulundu. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde olay yerinde çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan ceset üzerinde yapılan incelemelerin ardından 3 ay önce suya düşen Jehat Ecer’e ait olduğu tespit edilerek toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
 

#Beytüşşebap
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