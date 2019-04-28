Boğaziçi Üniversitesi’nde skandal! Atatürk’e şeytan dedi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi’nde, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan Timaş yayınları tarafından kitabı çıkarılan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis'in, Atatürk’ten “şeytan” olarak bahsettği ortaya çıktı. 2014 yılında düzenlenen organizasyonda isim vermeden Atatürk’e ve silah arkadaşlarına hakaret eden Tzortis'in, skandal konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte Tzortis'in konuşmasından bir bölüm: “İslam’ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam’ı kaldırmak istediğini anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça'yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah’ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?” Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün düzenlediği topantıda Atatürk'e hakaret dolu sözlerin bir grup öğrenci tarafından alkışlanması ise dikkat çekti.