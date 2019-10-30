banner449

banner552

banner481

banner472

Boğaz manzaralı tarihi binaya kaçak yapı kurup işlettiler: Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL

Mahmutpaşa’daki tarihi Valide Han’ın terasındaki kaçak yapıdan Boğaz manzaralı fotoğraf çektiren turistlerden konsepte göre 100 ile 1000 lira arası para alan Hakan Erbak "Kaçak bir iş yapmıyoruz" dedi. Fatih Belediyesi ise kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini ancak mührün kırıldığını belirtti.

GÜNDEM 30.10.2019, 13:13
Boğaz manzaralı tarihi binaya kaçak yapı kurup işlettiler: Selfie 100, evlilik fotoğrafı 750 TL
banner404

İSTANBUL'UN Fatih ilçesinin Mahmutpaşa semtinde, Çakmakçılar Yokuşu’nda, 17. yüzyılda Kösem Sultan tarafından yaptırılan Valide Han ve bitişiğindeki Sağır Han'ın çatısında bulunan 5 kaçak yapı ocak ayında Fatih Belediyesi tarafından yıkıldı. Aynı yerdeki bir yapı ise yıkımın yapıldığı gün karar çıkmadığı için ayakta kaldı. Ancak kaçak yapının içinde kafeterya ve hediyelik eşya satılan işyeri bir süre sonra kapandı.

Günde 3 bin lira iddiası

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Hakan Erbak, bir turizm şirketi adıyla, yıkılması beklenen yapının çatısını kiraladı. Yapının, Valide Han tarafındaki girişine bir masa ve bir sandalye koyarak Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirmek isteyen turistlerden kişi başı 100 lira almaya başladı. Han esnafı, defalarca belediyeye şikâyet ettikleri Erbak’ın bu yolla günde 3 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor. Erbak’ın hazırladığı fiyat listesi ise şöyle:Halı konsepti 100 lira, videografi paketi 1000 lira, gelin-damat prodüksiyon hizmeti 750 lira, film-reklam-katalog çekimi 4 bin 500 lira.

'Fiş veriyoruz'

Erbak, tarihi hanın üzerinde ücret ödemeden manzara fotoğrafı çekmek isteyen turistlere ise engel oluyor. Erbak yaptığı açıklamada "Burası yasal bir yer. Parayı ödeyene fiş veriyoruz. Kart ile ödeme de yapılabiliyor. Kaçak bir yer değil, kaçak bir iş yapmıyoruz" dedi. Fotoğraf çektirmek için 300 lira veren üç turist ise "Manzara çok güzel. Görevliler martılara yem veriyor. Bu nedenle martılar üzerimizden uçuyor. Biz de Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çekiyoruz" dedi.İstanbul’da 1500 yıllık tarihiyle ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi’nin bitişiğinde bulunan Büyük Valide Han ve Sağır Han’ın çatısındaki 5 kaçak yapı geçen ay yıkıldı. Bu yıkım olaylarına kadar birbirine bitişik olan iki hanın çatısı turistlerin uğrak yeriydi. Boğaz manzarasını görmek isteyen turistler ücretsiz olarak hanın çatısında fotoğraf çektirebiliyordu. İşyerlerinin yıkılmasının ardından hanın çatısında herhangi bir restorasyon işlemi yapılmadı. Yıkılan işyerlerinin molozlarının ise aradan geçen zamana rağmen temizlenmediği görüldü.Fatih Belediyesi yetkilileri, kaçak yapının 5 defa mühürlendiğini, mühürü kıran sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kaçak yapının çatısındaki masa, yastık ve kilimlerin de toplandığını belirten belediye görevlileri, anıtlar kurulundan gelecek iznin ardından tarihi yapının çatısındaki kaçak merdivenlerin yıkılacağını belirtti.

'Vergimi ödüyorum'

Parayla selfie çekilen kaçak yapının sahibi, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi’nin patronu Harun Reşit Göktaş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ben burayı bütün insanların gelip bir soluk alabileceği, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olarak düzenledim ve 3.5 yıl işlettim. Ruhsat vermediler. Onlarca kez usulsüz mühürleme yaptılar. Şimdi bir prodüksiyon şirketi olarak burada vergi ödeyerek bu işi yapıyoruz, yine belediye engel oluyor. Soruyorum, bu çevrede vergi veren kaç işyeri var? Kaçının ruhsatı var?"

#Boğaz manzaralı tarihi bina #mahmutpaşa #atih Belediyesi #fatih belediyesi #İstanbul
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 30 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545