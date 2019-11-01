Boğaz'daki tartışmaya Bakan son noktayı koydu: İBB'nin yetkisi yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, İBB'nin yetkisinin elinden alınmadığını, İBB'nin zaten imar yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Bakan Kurum'un konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma söz konusu. Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu. Boğaziçi'nde imar yapma yetkisi İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur.

"YETKİ İBB'DE DEĞİLDİR"

Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. İBB'den yetki almak söz konusu değildir, yetki İBB'de değildir. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden olmayan yetkisini almak söz konusu değildir."