Bodrum'da korkutan deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin bugün saat 17.02’de meydana geldiğini bildirdi. Yerin 3.7 kilometre derinliğinde kaydedilen Bodrum’a 2.7 kilometre uzaklıktaki Gökova Körfezi’ndeki deprem hasara yol açmadı.
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