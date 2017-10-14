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Bodrum'da korkutan deprem

Bodrum’daki Gökova Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Bodrum'da korkutan deprem

Bodrum’daki Gökova Körfezi’nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:19
Bodrum'da korkutan deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, ön değerlendirme sonuçlarına dayanarak depremin bugün saat 17.02’de meydana geldiğini bildirdi. Yerin 3.7 kilometre derinliğinde kaydedilen Bodrum’a 2.7 kilometre uzaklıktaki Gökova Körfezi’ndeki deprem hasara yol açmadı.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 00:14
Anahtar Kelimeler:
BodrumDeprem
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