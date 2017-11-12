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Bodrum uçağında akılalmaz olay! Öpüşme krizi...

İstanbul Bodrum seferini yapan uçaklarda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, uçuş esnasında telefonunda bir kadınla mesajlaşırken yakalayıp kendisini aldattığını iddia ettiği eşine saldıran ve bir türlü durdurulamayıp yolcularından bazılarının fenalık geçirmesine neden olan Özbek kadın olayının ardından dün de Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 10.20 uçağında öpüşme krizi yaşandı.

Bodrum uçağında akılalmaz olay! Öpüşme krizi...

İstanbul Bodrum seferini yapan uçaklarda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında, uçuş esnasında telefonunda bir kadınla mesajlaşırken yakalayıp kendisini aldattığını iddia ettiği eşine saldıran ve bir türlü durdurulamayıp yolcularından bazılarının fenalık geçirmesine neden olan Özbek kadın olayının ardından dün de Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 10.20 uçağında öpüşme krizi yaşandı.

12 Kasım 2017 Pazar 08:46
Bodrum uçağında akılalmaz olay! Öpüşme krizi...
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ATLAS Jet firmasına ait İstanbul Bodrum seferini yapan uçakta, uçağın uçuş pistine yanaşıp havalanmasına saniyeler kala, uçak içerisinde öpüştüğü iddia edilen bir çiftle kendilerine müdahale eden 2 yolcu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp sözlü kavgaya dönülmesi ve yolcuların durumdan rahatsız olması üzerine araya uçuş personeli girdi. Uçuş personelinin ikazlarına rağmen tartışma ve sözlü kavga büyüyünce uçak personelinin ikazıyla uçağın motorunu durduran pilot  “kuraldışı yolcu” formu hazırlayarak polise bilgi verdi.

Uçuş kurallarına uymama ve uçağın huzurunu bozma nedeniyle hazırlanan forumla birlikte uçak personeli tarafından uçaktan indirilip, bilgi verilen havalimanı polisine teslime edilen Rixos Oteller Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tulunay ile eşi Merve Tulunay ve kendilerine müdahale eden 2 yolcu getirildikleri Havalimanı Şube Müdürlüğü’nde “ birbirimizi yanlış anladık, birbirimizden şikayetçi değiliz” şeklinde ifade verip serbest kalırken, uçağın bir saate yakın bir gecikmeyle Bodrum’a indiği öğrenildi.

Olay sonrası açıklama yapan Mehmet Tulunay “ Yeni evlendiğim eşimle birlikte yurtdışından balayından dönüyorduk. Koltuğa otururken eşim beni yanağımdan öptü. Bu durum üzerine de yan ve arka koltukta bulunan iki yolcu “Ne, oluyor, yapıyorsunuz” diyerek bize bağırmaya ve üstümüze yürümeye başladı, bende cevap verince araya giren uçak personeli tarafından diğer 2 yolcuyla birlikte uçaktan indirildik ve ardından getirildiğimiz havalimanı karakolunda ifadelerimiz alınarak, serbest bırakıldık. Hepsi bundan ibaret” dedi.

Tulunay'ın açıklamasına karşılık uçakta bulunan ve olaya tanık olan yolculardan bazıları öpüşmenin "masum yanak öpüşmesi" olmadığını ileri sürerken geçtiğimiz Temmuz ayında THY’nin yine İstanbul Bodrum seferini yapan bir uçak havadayken, eşine aniden saldırmaya başlayan bir Özbek kadınının şiddetiyle yolcular korku dolu dakikalar geçirmişti. 

Uçuş esnasında eşini bir başka kadınla telefondan mesajlaşırken yakaladığını iddia ederek eşine saldıran ve uçuş boyunca durdurulamayıp yolcuların bir kısmına fenalık ve kalp krizi geçirten Özbek kadın uçak personeli tarafından uçağın arkasında bulunan bir koltuğa kelepçelenerek durdurulmuş ve uçağın indiği Bodrum Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alınmıştı.  

   

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