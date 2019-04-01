Böcek’ten Alanya’ya mesaj

31 MART Mahalli İdareler Seçimleri’ni önde tamamlayan Böcek, başarısını partilileriyle paylaştı. Böcek, CHP Antalya İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kutlamada partilinin konfeti ve alkış yağmuru eşliğinde karşılandı. 'Büyük başkan' sloganları eşliğinde partililere hitap eden Böcek, 100 günlük seçim çalışmasının ardından Antalya’nın yüzünün güldüğünü söyledi. 100 gündür gece gündüz çalıştıklarını anımsatan Böcek “Ama Antalya’da seçimi kim kazandı biliyor musunuz? Antalya kazandı, demokrasi kazandı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür eden Böcek, “Bundan sonra yine Antalya’mızda, 19 ilçemizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte Antalya için çalışacağız. Ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Vermiş olduğunuz oyları namusum gibi koruyacağım" diye konuştu.