Böcek’ten Alanya’ya mesaj

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Millet İttifakı Adayı CHP’li Muhittin Böcek, mutluluğunu partililerle paylaştı. Böcek seçimi Antalya ve demokrasinin kazandığını bildirdi

Böcek’ten Alanya’ya mesaj
banner404

31 MART Mahalli İdareler Seçimleri’ni önde tamamlayan Böcek, başarısını partilileriyle paylaştı. Böcek, CHP Antalya İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kutlamada partilinin konfeti ve alkış yağmuru eşliğinde karşılandı. 'Büyük başkan' sloganları eşliğinde partililere hitap eden Böcek, 100 günlük seçim çalışmasının ardından Antalya’nın yüzünün güldüğünü söyledi. 100 gündür gece gündüz çalıştıklarını anımsatan Böcek “Ama Antalya’da seçimi kim kazandı biliyor musunuz? Antalya kazandı, demokrasi kazandı” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür eden Böcek, “Bundan sonra yine Antalya’mızda, 19 ilçemizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte Antalya için çalışacağız. Ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Vermiş olduğunuz oyları namusum gibi koruyacağım" diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşte Antalya'nın kazananları
İşte Antalya'nın kazananları
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479