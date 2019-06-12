Böcek'in sattığı arsa mezarlık çıktı! Mahmutseydi Muhtarı Bülbül itiraz etti

ALINAN karar gereği Alanya’da da birçok arazi satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazilerden ikisinin Mahmutseydi Mahallesi’nde olduğu bilgisi alan Muhtar Resul Bülbül haritaları inceleyince şok oldu. Muhtar Bülbül, satışa çıkarılan arazinin mezarlık olduğunu söyleyerek itiraz etti. Mezarlığın satılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Bülbül, Büyükşehir’in yaptığı hatadan dönmesini istedi ve konuyla ilgili itiraz başvurularını yapacağını söyledi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından 4 milyar 312 milyon lira borcu olduğu açıklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların bir kısmını ihale usulü ile satışa çıkardı. Şartnamelerin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde temin edilecek taşınmaz mallar için 4 Temmuz Perşembe günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yapılacak. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, istenen belgeleri ve geçici teminatları yatırıp ihale komisyonuna elden veya posta ile teslim etmesi gerekiyor. Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Akseki, Korkuteli ve Serik’te 1’er, Alanya’da 4, Elmalı’da 5, Kumluca’da 6 farklı metrekarelerdeki toplam 21 tarla satılacak ve yaklaşık 4 milyon lira gelir elde edilecek. Alanya’da satılacak olan taşınmazların, kırsaldaki Bayır Mahallesi’nde 1710 metrekare tarla olduğu 9 bin liradan satışa çıkarılacağı, Deretürbelinas’ta 1130 metrekare tarlanın 35 bin liradan satışa çıkarılacağı, Mahmutseydi’de 6680 metrekare tarlanın 100 bin liradan satışa çıkarılacağı ve yine Mahmutseydi’de 602 metrekare tarla için 20 bin lira tahmini bedel biçildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 16:53