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BMGK toplandı! ABD: Rusya sorumlu tutulmalı

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi ile ilgili BM Güvenlik Konseyi toplandı. İngiltere çifte ajan Skripal ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı, iddiaları reddeden Rusya İngiltere'ye ortak soruşturma çağrısı yaptı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de "Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı" dedi

BMGK toplandı! ABD: Rusya sorumlu tutulmalı

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi ile ilgili BM Güvenlik Konseyi toplandı. İngiltere çifte ajan Skripal ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı, iddiaları reddeden Rusya İngiltere'ye ortak soruşturma çağrısı yaptı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de "Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı" dedi

15 Mart 2018 Perşembe 10:29
BMGK toplandı! ABD: Rusya sorumlu tutulmalı
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İNGİLTERE, eski Rus ajanı Sergey Skripal  ile kızının zehirlenmesiyle ilgili acil toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'yı ''suikast girişiminde bulunmak ve yasadışı  güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı, iddiaları reddeden  Rusya İngiltere'ye ortak soruşturma çağrısında bulundu. 
 
BMGK, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili  İngiltere'nin talebi üzerine acil toplandı.
 
İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, Rusya'yı  Skripal ile kızı Yulia'ya ''suikast girişiminde bulunmak ve yasa dışı güç  kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmekle'' suçladı.
 
Rusya'nın ''devlet destekli suikastler yapma, diğer ülkelere müdahale  etme, sivillerin hayatlarını gözardı etme geçmişi olduğunu'' belirten Allen,  Rusya'nın Suriye'de de kimyasal silah kullanan rejimi ''defalarca koruyup  kolladığını'' söyledi.
 
Rusya'nın ''pervasız eylemlerine'' karşı çıktıklarını ifade eden  Allen, BM Güvenlik Konseyi'ne Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olması  çağrısı yaptı.
''Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı''
 
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İngiltere'deki sinir gazı  kullanımından Rusya'yı sorumlu tutarak, Rusya'nın ''acımasız bir suç işlediğini''  söyledi.
 
ABD'nin Birleşik Krallık ile ''mutlak dayanışma'' içinde olduğunu  ifade eden Haley ''Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalı.'' dedi.
 
Rusya suçlamaları reddetti
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Skripal ve kızının  zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğu iddialarını reddetti.
 
Nebenzia, İngiltere Başbakanı Theresa May'in BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres'e gönderdiği mektup ve konseyde yapılan açıklamaların Rusya'ya  karşı ''sorumsuz ve tehditkar'' ifadeler içerdiğini ve bunun ''kabul  edilemeyeceğini'' söyledi.
 
Nebenzia, ''Londra başkalarını suçlamadan önce kendi topraklarında  neler olduğunu anlamalı, çünkü nezaketli insanlar öyle yapar... Bizim bu olayla  hiçbir alakamız yok. Biz ortak soruşturmaya hazırız. Hiçbir şeyden korkumuz ve  gizlediğimiz hiçbir şey yok.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusya
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