BM yargıcı, FETÖ'nün Mason imamı iddiası

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın, FETÖ'nün Mason localarından sorumlu imamı olduğu öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aydın Sefa Akay'ın, soruşturmayı yürüten savcılara verdiği ifade ortaya çıktı.

FETÖ mensuplarının birbirleriyle haberleştiği Bylock uygulamasını kullananlar arasında "kırmızı liste"de bulunan Akay, ifadesinde, 2012'de Burkina Faso Büyükelçisi olduğunu, 2014'te kendi isteğiyle merkeze döndüğünü ve 2015'te yaş haddinden emekliliğe ayrıldığını anlattı.

Mason locası üyesi

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi olduğunu belirten Akay, Bylock programını, Aralık 2015'te Burkina Faso eski Dışişleri Bakanının isteği üzerine Google Store'dan yüklediğini, program üzerinden 3-4 ay boyunca farklı kişilerle masonik konularda yazıştıklarını öne sürdü.

Akay, "Bu programı kullanmamın sebebi ben ve diğer ismini verdiğim iki arkadaş arasındaki masonik konuşmalardan oluşmaktadır. Bunlar dışında kimseyle konuşmadım. Bu programa ilişkin şifreleme konusunu ilk defa burada duydum. FETÖ ile herhangi bir bağlantım yok" dedi.

Localardan sorumlu

Emekli Büyükelçi Akay, savcılıktaki ifadesinin ardından terör örgütüne üye olma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Akay'ın, "FETÖ'nün Mason localarından sorumlu imamlarından biri olduğu, görev yaptığı yerlerde Mason teşkilatına sızmak amacıyla çalışmalar yürüttüğü" öne sürüldü.

2011'de Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması çerçevesinde görev alacak 25 yargıcın belirlenebilmesi amacıyla BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Türkiye'nin aday olarak gösterdiği Aydın Sefa Akay, 165 oy alarak seçimleri üçüncü sırada kazanmıştı.

1987'den itibaren Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları görevlerini yürüten Akay, Lefkoşa Büyükelçiliği Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuş, 2012-2014 arasında Burkina Faso nezdinde Türkiye Büyükelçisi olmuştu.

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