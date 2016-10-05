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BM yargıcı, FETÖ'nün Mason imamı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın, FETÖ'nün Mason localarından sorumlu imamı olduğu öne sürüldü

BM yargıcı, FETÖ'nün Mason imamı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın, FETÖ'nün Mason localarından sorumlu imamı olduğu öne sürüldü

05 Ekim 2016 Çarşamba 14:44
BM yargıcı, FETÖ'nün Mason imamı iddiası
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza  Mahkemeleri yargıcı emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın, FETÖ'nün Mason  localarından sorumlu imamı olduğu öne sürüldü.  
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp çıkarıldığı  mahkemece tutuklanan Aydın Sefa Akay'ın, soruşturmayı yürüten savcılara verdiği  ifade ortaya çıktı. 
 FETÖ mensuplarının birbirleriyle haberleştiği Bylock uygulamasını  kullananlar arasında "kırmızı liste"de bulunan Akay, ifadesinde, 2012'de Burkina  Faso Büyükelçisi olduğunu, 2014'te kendi isteğiyle merkeze döndüğünü ve 2015'te  yaş haddinden emekliliğe ayrıldığını anlattı. 
Mason locası üyesi 
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi olduğunu  belirten Akay, Bylock programını, Aralık 2015'te Burkina Faso eski Dışişleri  Bakanının isteği üzerine Google Store'dan yüklediğini, program üzerinden 3-4 ay  boyunca farklı kişilerle masonik konularda yazıştıklarını öne sürdü.
  Akay, "Bu programı kullanmamın sebebi ben ve diğer ismini verdiğim iki  arkadaş arasındaki masonik konuşmalardan oluşmaktadır. Bunlar dışında kimseyle  konuşmadım. Bu programa ilişkin şifreleme konusunu ilk defa burada duydum. FETÖ  ile herhangi bir bağlantım yok" dedi. 
 Localardan sorumlu 
 Emekli Büyükelçi Akay, savcılıktaki ifadesinin ardından terör örgütüne  üye olma suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Akay'ın, "FETÖ'nün  Mason localarından sorumlu imamlarından biri olduğu, görev yaptığı yerlerde Mason  teşkilatına sızmak amacıyla çalışmalar yürüttüğü" öne sürüldü. 
2011'de Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması  çerçevesinde görev alacak 25 yargıcın belirlenebilmesi amacıyla BM Genel  Kurulu'nda yapılan seçimde, Türkiye'nin aday olarak gösterdiği Aydın Sefa Akay,  165 oy alarak seçimleri üçüncü sırada kazanmıştı. 
1987'den itibaren Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Hukuk Müşavirliği,  Daire Başkanlıkları görevlerini yürüten Akay, Lefkoşa Büyükelçiliği Hukuk  Müşavirliği görevlerinde bulunmuş, 2012-2014 arasında Burkina Faso nezdinde  Türkiye Büyükelçisi olmuştu.
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