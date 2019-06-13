BM'den İdlib çağrısı: Böyle devam ederse felaket olur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerilimin yüz binlerce insanı yerinden ettiğini vurgulayarak "Buradaki gerginlik devam ederse, İdlib'de yaşayan 3 milyon kişi için daha büyük bir insani felakete yol açacaktır." uyarısında bulundu

BM'den İdlib çağrısı: Böyle devam ederse felaket olur
banner404

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde,  Suriye'nin kuzeybatısında devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
"Suriye'deki gerginliği azaltma bölgesinin kuzeybatısında özellikle de  Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyindeki silahlı çatışmaların insani etkilerinden  dolayı alarm halindeyiz." diyen Dujarric, bölgede 29 Nisan'dan bu yana devam eden  gerilimde 69 kadın ve 81 çocuk dahil olmak üzere 231 sivilin yaşamını yitirdiğini  anımsattı.
Bölgedeki 300 binden fazla sivilin Türkiye sınırına yakın kamplara  sığınmak zorunda kaldığının altını çizen Dujarric, "BM, çatışan tüm tarafları,  Türkiye ve Rusya arasında geçen eylül varılan ateşkes anlaşmasına tamamıyla  uymaya davet ediyor. Ayrıca tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesinde  sivilleri ve sivil altyapıları korumaya, ayrım gözetme ve orantılılık ilkelerine  saygı duymaya çağırıyoruz." diye konuştu.
 
FELAKET UYARISI
 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri  Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerilimin yüz binlerce insanı yerinden ettiğini vurgulayarak "Buradaki gerginlik devam ederse, İdlib'de yaşayan 3 milyon kişi için daha büyük bir insani felakete yol açacaktır." uyarısında bulundu.
 
Guterres, Suriye'deki 8 yıllık iç savaşta halen sivillerin ölmeye  devam ettiğini, buradaki çatışmaların komşu ülkelere yük olduğunu ve uluslararası  barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, "Suriye'deki alarm verici  düzeydeki şiddet, tüm Suriyeliler için sürdürülebilir barış için bir an önce  siyasi yola girilmesinin kesin bir hatırlatıcısıdır." dedi.
 
Libya konusunda da Arap Ligi'nin BM'ye verdiği desteğe teşekkür eden  Guterres, "Ancak yine de Libya'daki silahlı çatışmaların, ülke ve bölge  üzerindeki etkilerinden derin endişe duyuyorum. Bu soruna askeri bir çözüm yok.  Ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi için çalışmamız gerekiyor."  diye konuştu.
 
Irak'ın, DEAŞ'ın bıraktığı izleri silebilmesi için uluslararası  toplumun desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Guterres, Irak'ın komşularına bu  ülkeye destek çağrısı yaptı.
 
Guterres, Yemen'de sürdürülebilir siyasi bir çözüm için müzakereleri  sürdürdüklerini vurgulayarak, "2018'de varılan Stockholm Anlaşması'nın  uygulanması Yemen'deki insani durumun geliştirilmesi için tek yoldur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu  yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona  ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib,  rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
 
Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib  ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi  sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
 
Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan  mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur  Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci  toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
 
Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist  gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara  saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 659 sivilin  yaralandığını belirtmişti.
 
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib  mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek  gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
 
Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle  İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı  saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler  ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Irmakta telef olan ineğine sarılıp gözyaşı döktü
Irmakta telef olan ineğine sarılıp gözyaşı döktü
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479