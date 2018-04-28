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BM'den bir etkisiz uyarı daha! İsrail aynı saatlerde Gazze'yi vurdu

BM, gösteri düzenleyen Filistinlilere aşırı güç kullanmaması yönünde İsrail'e çağrıda bulundu. İsrail aynı saatlerde Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bölgeye saldırıldı

BM'den bir etkisiz uyarı daha! İsrail aynı saatlerde Gazze'yi vurdu

BM, gösteri düzenleyen Filistinlilere aşırı güç kullanmaması yönünde İsrail'e çağrıda bulundu. İsrail aynı saatlerde Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bölgeye saldırıldı

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:04
BM'den bir etkisiz uyarı daha! İsrail aynı saatlerde Gazze'yi vurdu
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) İsrail'e Gazze- İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyü gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmaması yönünde çağrıda bulundu.

"ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANMA VAKALARINA TANIK OLUYORUZ"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR ) üyesi Zeid Ra'ad Al Hussein geçen ay boyunca 40'ı aşkın Filistinli öldüğünü ve 5 bin 500'den fazla insanın yaralandığına dikkat çekerek, "Her hafta, silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına tanık oluyoruz" dedi.

İSRAİL, SİLAHSIZ SİVİLLERİ VURUYOR

BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen durumun değişmediğine dikkat çeken Zeid Ra'ad Al Hussein, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin silahsız siviller olduğuna vurguladı.

FİLİSTİN DENİZ POLİSİNE SALDIRI DÜZENLEDİ

Aynı saatlerde açıklama yapan Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'e ait insansız bir hava aracının bugün Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırı düzenlediği açıkladı. Bakanlık saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onaylarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İsrail tarafından ise saldırı ile ilgili açıklama yapılmadı.

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OHCHRBMGazze
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