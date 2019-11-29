Black Friday çılgınlığı! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında AVM'ye koştular
Bir haftadır devam eden Kara Cuma indirim kampanyalarının son gününde vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde AVM'ye koştu. Saat 10'da açılan AVM'lerin kapılarında saat 8'de uzun kuyruklar oluştu.
HEM mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde çok sayıdaki kategorilerde büyük indirimler yaparak satıcıların stoklarını erittiği, vatandaşları daha uygun fiyata alışveriş gerçekleştirdiği Black Friday (Kara Cuma) günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir ilgi görüyor. İndirim kampanyalarını duyan vatandaşlar ise sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti.
SAATLERCE AVM'LERİN AÇILMASINI BEKLEDİLER
Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün, tüm dünyada en çok beklenen perakende satış dönemlerinden birisi olmakta dikkat çekiyor. Markalar bugünde müşterilere en büyük indirimleri ve promosyon tekliflerini sunuyor. Saat 10'da açılan AVM'lerin kapısında saat 8'de kuyruk oluşturan vatandaşlar sabırsızlıkla kapıların açılmasını bekledi.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Sosyal medyadan AVM önündeki kuyruk oluşturan vatandaşların fotoğraflarını paylaşan kullanıcılar tepki gösterdi. Twitter'da #BlackFridayRezaleti etiketiyle Trend Topic olan Kara Cuma indirim günü bazı vatandaşların tepkisini çekti.
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