BKM oyuncusuna hapis şoku

'ÇOK Güzel Hareketler Bunlar' isimli televizyon programında yıldızı parlayan oyuncu Hamdi Kahraman, trafik kazasında bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı erteledi. 2011 yılında otomobiliyle bir kazaya karışan oyuncu Hamdi Kahraman, hakkında dava açılmıştı. İstanbul 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hamdi Kahraman ile müştekiler Recep Demir ve Mahmut Zengin hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ünlü oyuncu, “Olay günü gecesi saat 03.30 sıralarında işimden döndüğüm sırada hava durumu nedeni ile geçtiğim köprü altında gizli buzlanma nedeni ile hakimiyetimi kaybettim. Olay kasıtlı değildi, beraatimi istiyorum” dedi.
KAHRAMAN 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TUTULACAK
Kararını açıklayan mahkeme, suçun işleniş biçimi nedeniyle Kahraman’ı 6 ay hapis cezasına mahkum ederken Kahraman’ın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 5 aya indirdi. Ancak mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 5 yıl denetim süresine tabi tutulan Kahraman, bu süre zarfında bir suç işlerse aldığı hapis cezasını yatacak.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
Kahraman 3 yıl önce dizi çekiminden dönerken Fatih’te, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki demir korkulukları parçalayıp karşı yöne geçti. Karşı istikametten gelen iki taksiye çarpan otomobil takla attı. Hamdi Kahraman kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, her iki takside bulunan toplam 4 kişi ise yaralandı. Olayın ardından hakkında dava açılan Kahraman’ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 15:19