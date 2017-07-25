Bitmeyen taksi kavgası

TAKSİCİLER yakın mesafe yolcularını almıyorlar. Uzak noktalara gidecek yolcular da kendi aralarında anlaşıyor ve taksiler dolmuş gibi kullanılıyor.Taksiciler “sayımız az yetişemiyoruz” derken yolcular da taksi bulamadıklarını söyleyerek isyan ediyor. Tansiyonun sürekli yüksek olduğu İDO terminali önünde bazı yolcuların kısa mesafe yolcuları almayan taksicileri videoya çekerek sosyal medyada yayınladığı görülüyor.