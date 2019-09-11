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Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

GÜNDEM 11.09.2019, 11:16
Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5 yaralı
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BİTLİS'İN Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazada, minibüsteki 8 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

#bitlis #Hizan #kaza #Ölü #Yaralı
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