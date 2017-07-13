Bisikletle dünya turunda Kastamonu'da mola verdiler

İSVEÇLİ 2 kadın, Tayland'dan başladıkları bisikletle dünya turu kapsamında Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı Halkla ilişkiler uzmanı Eva Eriksson (26) ile avukat Lousa Hakansson (25), uçakla Tayland'a giderek 7 Ekim 2016'da bisikletle dünya turuna başladı. Malezya, Singapur, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, İspanya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek'i geçen, bazı yerlerde de uçakla seyahat eden İsveçli kadınlar Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Fransız spor öğretmeni Vincent Gaubert (48) ve elektrik teknisyeni Michel Lagrove (50) ile tanışan Eriksson ve Hakansson, yollarına birlikte devam etme kararı aldı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaşan 4 bisikletli, Gürcistan'a kadar yolculuklarını beraber sürdürdükten sonra yollarını ayıracak. Gaubert ve Lagrove, uçakla Batum üzerinden Fransa'ya dönecek.



30 KİLOMETRE YOL GİDECEKLER



Eriksson ve Hakansson ise Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Laos gibi ülkeleri geçtikten sonra başlangıç yeri olan Tayland'a ulaşarak, bisikletle dünya turu yolculuklarını tamamlayacak. Eva Erikson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletle dünya turu kapsamında şimdiye kadar 17 bin kilometre pedal çevirdiklerini söyledi. Yolculuklarını kasım ayında Tayland'da tamamlamayı planladıklarını belirten Erikson, dünya turu kapsamında 30 bin kilometre yol katedeceklerini dile getirdi. Hanönü ilçesinde bir süre dinlenen 4 bisikletli, alışveriş yaptıktan sonra yollarına devam etti.