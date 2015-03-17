Bisikletine mezarında kavuştu

ANKARA'DA gördüğü kanser tedavisinin ardından hayatını kaybeden Sudenaz Koku için ölmeden önce söz verdiği bisikleti işçi arkadaşlarının desteğiyle alana baba Serkan Koku ile anne Süreyya Koku, kızlarının mezarına geldi. Üzerinde Sudenaz'ın en sevdiği çizgi film kahramanı Pepe balonları olan bisiklet, mezarın başına bırakıldı. Bisikleti bıraktığı sırada gözyaşlarına boğulan baba Koku, "Kızım geçte olsa aldım sana bisikletini. Kızım affet beni, sen yaşarken bisiklet alamadım ama bak şimdi isteğini yerine getirdim. Sözümü tuttum. Seni bu mezara koyanların hesabını öbür tarafta Allah sorsun" dedi. Kızına yanlış teşhis konulduğunu da ileri süren Koku, şöyle dedi: "Kızım 4 yaşındayken bir anda rahatsızlandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Oradaki doktor, kızımın Akdeniz Anemisi taşıyıcısı olduğunu söyledi. Kızım 4 yıl bu teşhisle yaşadı. Geçen yıl kızım fenalaştı. Tekrar hastaneye götürdük. Bu sefer kızımın lösemi olduğunu söylediler. Kızıma yanlış teşhis koymuşlar. Lösev'le irtibata geçtik. Kızımın raporlarına bakıp, yanlış teşhis konulduğu için yardım edemeyeceklerini söylediler. Ardından Lösev annelerinin girişimi ile kızımı kabul ettiler. Kızım burada 3 ay kadar tedavi gördü. Kızım durumunda düzelmeler oldu. 3 ay sonra kızımı dinlenmesi için eve gönderdiler. Kızım eve gelince tekrar fenalaştı. Bu sefer 'ilik nakli için kan gerekiyor' dediler. 15 kişi ile Ankara'ya kan götürdük. Kızım 5 ay içinde iyiye gidiyordu ancak son bir haftada durumu kötüleşti. Kızımın ölmesinde en büyük suç yanlış teşhiste bulunan Dr. S.Ü. ve kızımın tedavi sürecinde beni işten çıkartanlardır."

ANNE BABAMIN PARASI VAR MI?

Kızı Sudenaz'ın son isteği olan bisikletini geç olsa da aldıklarını kaydeden anne Süreyya Koku, "Eşim işten çıkartıldıktan sonra kızımın isteğini yerine getirip bisiklet alamadı. Ankara'dayken kızım bana en son 'Babam bana bisiklet aldı mı?' diye sordu. Ben de 'baban sana bisiklet aldı' dedim. Sonra kızım 'Anne babamın parası var mı?' diye sorunca, 'Kızım baban ne yapar ne eder sana bisiklet alır' dedim. Geç de olsa aldık kızıma bisikletini" diyerek gözyaşları döktü. Ağıtlar ve gözyaşları içinde bisikleti kızlarının mezarı başına bırakan Koku ailesi bisikletin ihtiyaç sahibi bir çocuğa bağışlanacağını söyledi.



