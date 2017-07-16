Bisikletin demiri bacağına saplandı

OLAY öğle saatlerinde, İzmit Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Enis İ. arkadaşlarıyla birlikte bisiklet le gezerken dengesini kaybederek düştü. Bisikletin gidon u yerinden çıkarken, gidonun monte edildiği demir sağ bacağına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğa ilk müdahalede bulundu. Enis İ.'nin bacağı sargıya alındıktan sonra tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enis İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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