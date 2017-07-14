Birgün sineklerinin ölüm uçuşu başladı

ADAPAZARIN'DA halk arasında ’Birgün’ sinekleri olarak bilinen sucul sinekler, bu yıl da ışıkların etrafında uçmaya başladı. Beyaz renkli sucul sinekler, nehirdeki gelişim süreçlerini tamamladıktan sonra ilçedeki Eski Sakarya Köprüsü’nde toplandı.

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Milyonlarca sinek, aydınlık alanlarda çiftleşme uçuşu yaptıktan sonra yere düşerek öldü. Nehir üzerinde uçuşan sinekler farklı bir görüntü oluşturdu. Ölüm uçuşu vatandaşların da ilgi odağı oldu. Ölü sinekler, yolları da beyaza bürüdü.

Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan bu anlara tanık olmak isteyen vatandaşlar köprüye koştu. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Belediye ekipleri uçuş başladıktan sonra köprü ışıklarını kapattığı için, sineklerin sayısı bu yıl daha az oldu. Üniversitelerde araştırma konusu olan ölüm uçuşunun birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

