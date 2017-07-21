Birce Akalay fırıncı oluyor

SOSYAL medya hesabından paylaştığı keyifli karelerle set yorgunluğunu attığını gösteren Oktay Kaynarca, kimi zaman da ünlü dostlarıyla çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bunun son örneğini Birce Akalay’la çektiği selfieyi paylaşarak gösterdi.

Kafa kafaya verdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Kaynarca, "Bircekız da bi alem, tutturmuş fırın açıcam diye" notu ile adeta güzel oyuncunun yeni kariyeri hakkında fikir verdi.