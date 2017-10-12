Bira kutusu Serbes’in

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde kullandığı araçla önünde seyreden otomobile çarparak 3 kişilik ailenin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’in, otomobilinin sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan sürüntü örneklerinin, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Serbes’in DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. Raporda ayrıca, sol kapının içeriye bakan camından ve direksiyon hava yastığından alınan kan örneklerinin de Emrah Serbes’in DNA profiliyle uyumlu olduğu bilgisi yer aldı. Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten Kenan Doğru’nun kan örneklerinin ise otomobilin sağ yan hava yastığı, sağ ön koltuk yan hava yastığı ve aracın direksiyon hava yastığı parçasından alındığı belirtilen 2 adet kumaş parçasındaki örneklerle uyuştuğu raporlandı.