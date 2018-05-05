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Bir zamanların en gözde mekanı şimdi sinek avlıyor

Müzik sektörünün yıllar boyunca en aktif mekanı olarak kabul edilen ve yüzlerce şarkıcı, bestekar, müzik yapımcısına ev sahipliği yapan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda bugünlerde sessizlik hakim. Çarşı esnafı hareketli eski günlerini arıyor.

Bir zamanların en gözde mekanı şimdi sinek avlıyor

Müzik sektörünün yıllar boyunca en aktif mekanı olarak kabul edilen ve yüzlerce şarkıcı, bestekar, müzik yapımcısına ev sahipliği yapan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda bugünlerde sessizlik hakim. Çarşı esnafı hareketli eski günlerini arıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:10
Bir zamanların en gözde mekanı şimdi sinek avlıyor
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GEÇMİŞ yıllarda Türkiye'nin dört bir köşesinden gelerek kaset çıkarmak isteyen müzisyenlere ev sahipliği yapan çarşı, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Çarşı içerisindeki birçok dükkanın boş olduğu göze çarparken, bir dönemin gözde müzik şirketleri de kepenk kapatma noktasına geldi.

Yaklaşık 30 yıldır Unkapanı Çarşısı'nda müzik ve plak işleriyle uğraşan müzik şirketi sahibi Halit Nart, müzik sektörünün dijitalleşmesiyle beraber çarşının da hareketliliğini kaybettiğini söyledi. Nart, "Müzik artık dijital platformda olduğu için insanlar eskisi gibi Unkapanı Çarşısı'na koşarak gelmiyor. Şarkıları, besteleri varsa bunları bize internet yoluyla ulaştırıyorlar, iletişimi oradan kuruyoruz. CD'lerin, kasetlerin baskısı çok azaldı. Bundan 10 sene önce 100 milyonluk bir genel satış varken bugün bu sayı 2-3 milyona kadar düştü. Artık sadece bunları meraklı olanlar ve koleksiyon sahipleri alıyor. Artık müzik sektörü dijital platformda dönüyor böyle olunca da artık çarşıya kimse gelmiyor ve artık çarşı bomboş" diye konuştu.

CD VE KASET SATIŞLARI DÜŞERKEN PLAKLARA OLAN İLGİ ARTTI

Baba mesleği olan plakçılığı yaklaşık 43 yıldır Unkapanı Çarşısı'nda devam ettiren müzik yapımcısı İbrahim Zeytinkaya ise son dönemlerde CD ve kasetlere olan ilginin neredeyse yok olduğunu ve çarşının da giderek boşalmaya başladığını belirtti.

Plaklara olan ilginin yavaş yavaş canlanmaya başladığını ifade eden Zeytinkaya, "Müzik sektöründe CD ve kasetlere olan ilgi hızla düşerken plak satışlarında her geçen gün artış olmakta. Yeni nesil merak ediyor, alıyor, dinliyor, takip ediyor. Arşivciler çok iyi bir şekilde plakları takip ediyor. Plak satışlarında hızla bir yükselme var fakat  ülkemizde henüz hala bir plak fabrikasının olmamasının sıkıntısını çekiyoruz. Paramız yurtdışına gidiyor bunun için de çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.    

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Sektörünün Yıllar Boyunca En Aktif MekanıUnkapanı Plakçılar Çarşısı
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