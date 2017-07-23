HAKKARİ'DE bir terörist teslim oldu.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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