Bir şok da Serbes’in arkadaşına!

YAZAR Emrah Serbes’in 22 Eylül’de İzmir-Aydın otoyolunda iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf etmesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Olay sırasında arabayı kendisinin kullandığını beyan ederek suçu üstlenen arkadaşı Kenan Doğru hakkında ‘suç üstlenmek’ suçundan soruşturma başlatıldı. Doğru’nun iki kişinin ölümünden dolayı tutukluluk halinin de sonlandırılması, tahliyesi talep edildi.

"ÖLEN ÇOCUGU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"



Kazayı küçük sıyrıklıklarla atlattığını söyleyen Serbes, Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık" dedi.



Arkadaşının suçu üstlenmesinin ardından İstanbula gittiğini ifade eden Serbes, mahkemede son olarak pişman olduğunu ve verilecek cezayı çekmeye razı olduğunu söylerken, Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım" diyerek ifadesini tamamladı.



AİLE ŞİYAKETÇİ OLACAK

Bu arada Emrah Serbesin suçunu itiraf etmesinin ardından kazadan sonra cezaevine giren Kenan Doğru serbest bırakıldı. Ancak bu gelişmenin üzerine Özçelik ailesinin Doğrudan delilleri karartmak suçu iddiasıyla şikayetçi olacakları öğrenildi.