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Bir şehrin kaderini bu fotoğraf değiştirdi!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, elektrik teline takılan karga, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bir şehrin kaderini bu fotoğraf değiştirdi!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, elektrik teline takılan karga, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 09:46
Bir şehrin kaderini bu fotoğraf değiştirdi!
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ARAS EDAŞ görevlileri, ihbar üzerine Patnos merkez Sanayi Mahallesi'ne gelip, sepetli vinçle karganın bulunduğu yere çıktı. Görevli, karganın tellere takılan ayağını kurtardı.

Bu sırada diğer kargalar da hayvanı kurtarıp, serbest bırakana kadar görevlinin çevresinde uçtu. Görevli, sağlık durumun iyi olduğunu gördüğü kargayı uçması için elinden bıraktı. 

Aras EDAŞ ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, 9 Ekim 2017 tarihinde, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'den (17) sonra halkın bilinçlendiğini belirtti.
 

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Anahtar Kelimeler:
AğrıPatnosAras Elektrik Dağıtım A.Ş.Elektrik Teline Takılan Karga
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