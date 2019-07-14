Bir kişi daha sahte içkiden öldü

Son bir ayda metil alkol zehirlenmesinden 14 kişi yaşamını yitirdi

Bir kişi daha sahte içkiden öldü
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ADANA M.D. adlı bir kişi metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi. Son bir ayda 14 kişi yaşamını yitirdi.

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