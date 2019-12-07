Bir kentte kadınlar diken üstünde! Yüzlerine sıvı atıp kaçıyor

EDİRNE'DE 2 kadının yüzlerine yakıcı sıvı atarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar, kurulan özel ekip tarafından sürdürülüyor. Kentteki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen, kahvehane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğraflarını göstererek vatandaşları bilgilendiren polisin, çalışmaları köylere de kaydırdığı belirtildi. Şüphelinin göçmen olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi.

SIVININ SİNEK İLACI OLDUĞU BELİRLENDİ

Kent merkezinde kimliği belirsiz 40 yaşlarındaki erkek, kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen mağdurların yüzlerinde acı veren sıvının, sinek ilacı olduğu belirtildi.

TÜM KAMERALAR İNCELENİYOR

Saldırganın yakalanması için emniyet müdürlüğünde özel bir ekip kuruldu. Kentteki tüm güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kıraathane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğrafını göstererek vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de gördükleri yerde haber vermeleri için uyarıda bulunuyor. Ekiplerin çalışmaları, kent merkezinin yanı sıra köylerde de sürdürdüğü belirtildi.

GÖÇMEN OLABİLİR

Bu arada yapılan incelemede, şüphelinin, kadınların yüzüne attığı sıvının bulunduğu şişede yağmur ve sıvı dökülmesi nedeniyle parmak izi çıkmadığı belirtildi. Şüphelinin göçmen olma ihtimali üzerinde de durulduğu ifade edildi.