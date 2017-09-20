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Bir karitakür skandalı daha!

Ders kitaplarında 'Nah yapan kutup ayısı'ndan sonra bir skandal daha tespit edildi. Liseler için hazırlanan Felsefe kitabındaki bir karikatürde, trafikte kalan bir kişi, tepkisini orta parmağını sallayarak gösteriyor

Bir karitakür skandalı daha!

Ders kitaplarında 'Nah yapan kutup ayısı'ndan sonra bir skandal daha tespit edildi. Liseler için hazırlanan Felsefe kitabındaki bir karikatürde, trafikte kalan bir kişi, tepkisini orta parmağını sallayarak gösteriyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:54
Bir karitakür skandalı daha!
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Bir karitakür skandalı daha! Trafikte orta parmak hareketi…

YENİ eğitim-öğretim yılında okutulacak 6'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabındaki karikatür krizinin ardından bir skandal da lise öğrencileri için hazırlanan Ortaöğretim Felsefe kitabında patlak verdi. Semih Ofset Sek yayınevinin bastırdığı ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 5 yıl süreyle ders kitabı olarak okutulmasını benimsediği Felsefe kitabında “Ecotopianetwork” adlı blogtan alınan bir karikatür yayınlandı.

parmak-orta

Kitapta ‘İdeal Toplum Arayışları’ bölümünde, ‘Düzen arayışları insanların iki farklı görüşü savunmalarına neden olmuştur. Bunlardan birincisi ideal düzenin olabileceğini reddedenler, ikinci ise ideal düzenin olabileceğini kabul edenler olarak karşımıza çıkmaktadır” denildi ve bir karikatüre yer verildi. Karikatürde trafikte bekleyen araçların camları demirli biçimde resmedildi, arabadaki bazı kişiler yumruk işareti yaptı. Bir kişinin ise uygunsuz bir harekette bulunarak resmedilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İLK SKANDAL DEĞİL

Başak Yayınevi’nin bastırdığı ilköğretim 6. sınıf Türkçe kitabında yayınlanan MEB onaylı kitapta yayınlanan karikatür de eğitim çağındaki çocuklara uygun olmadığı gerekçesiyle tepki toplamıştı. Karikatürist Selçuk Erdem’in kutup ayısının pençesi ile yaptığı ‘nah’ hareketi resmettiği karikatürün ders kitabına nasıl girdiği tartışılırken, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş karikatürün kitabın bir sayfasında bir milimetre civarında yer kapladığını söyleyerek, “Bu sayfanın imha edilmesi gerekiyor diye arkadaşlarımıza talimat gönderdik. Bütün il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz öğrencilere dağıtılmak üzere bekletilen Türkçe 6. Sınıf kitaplarından sayfa 13’ü imha etmiş durumdalar. Öğrencilerimizin eline gitmeyecek” demişti ve öğretmenler kitaplardan bu sayfaları yırtarak öğrencilere dağıtmıştı.

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KarikatürSkandalMEBKitap
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