Bir kadın daha akrabası tarafından vuruldu

21 Mart 2015 Cumartesi 11:16
Alınan bilgiye göre, Kumlubel mahallesi Bayraktar sokakta bulunan bir apartmanın 1’inci katında oturan Cemile Ş.’in (34) evine gelen eski damadının abisi olduğu ileri sürülen Güney S.’in, ‘eski karımla neden görüşüyorsun’ diyerek tartışmaya başlattığı iddia edildi. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Güney S. çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada silahtan çıkan iki kurşun Cemile Ş.’in bacağına diğerleri ise çelik kapıya isabet etti. Silah seslerini duyan komşular, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Cemile Ş’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olay sonrasında beyaz bir otomobille kaçan Güney S.’yi arama çalışmaları başlattı.
Kaynak: Vatan
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Son Güncelleme: 21.03.2015 10:16