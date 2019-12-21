Bir HDP'li belediyeye daha kayyum atandı

DİYARBAKIR Sur ilçesinde Kaymakam olan Abdullah Çiftçi, Sur Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Başkan Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edilmişti.

Terör soruşturması kapsamında HDP'li belediye başkanı Feyme Filiz Buluttekin görevden uzaklaştırıldı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Buluttekin'in, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'na istinaden Bakanlığın 20 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

KAYYUM ATANDI

Açıklamada, Belediye Kanunu uyarınca Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.