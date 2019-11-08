Bir HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı
Van merkez İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.
VAN'IN İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Eş Başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği belirtildi.
ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamanın devamında ise, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli
şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.
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