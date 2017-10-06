Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

GENELKURMAY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde (İncebel ve Kato dağları), Cizre ve Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi (Alandüz-İkiyakalar), Siirt'in Baykan ve Eruh ilçeleri ve Diyarbakır'ın Lice ve bazı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 68 terörist etkisiz hale getirildi, 63 piyade tüfeği, bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, iki makinalı tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, iki makinalı tabanca ve 6 tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 el bombası, 7 mayın, 3 bin 719 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar mühimmatı, bir adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 şarjör, 238 kilo amonyum nitrat, 400 gram tahrip kalıbı, iki el dürbünü, 5 telsiz ve 79 tüp ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 62 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucunda 301 bin 121 paket kaçak sigara ve 100 litre akaryakıt ele geçirildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında yapılan denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 bin 571 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 13 asker şehit oldu, 23 asker ise yaralandı.

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek, ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kişilerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla harekat gerçekleştirildi.

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesiyle Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama, temizleme çalışmaları ile PKK, PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurma amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Bu kapsamda, özellikle Azez-Mare, zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlanıyor.