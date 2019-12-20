Bir hafta sonra görücüye çıkıyor! İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobili

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" şeklinde yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİLİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin ilk görüntülerine yer verdi. Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği fotoğraflar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KULLANACAK

Yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldı. TOGG, yerli aracın yürüyen prototipini 27 Aralık'ta düzenlenecek bir toplantıda gösterecek. Tanıtım toplantısına yerli otomobilin fikir babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması ve prototip modeli kullanması bekleniyor.