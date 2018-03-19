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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Bir garip olay! Aniden titremeye başlayan arkadaşını ısırdı

İstanbul'da Sudanlı Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan Mehmet Akif Deveci ile restorana gitti. Deveci, arkadaşı Hassan M.’yi oteline bıraktı. Otel kapısından girecekleri sırada, Hassan M. bir anda titremeye başladı. O sırada Hassan M., Deveci’yi kucaklayıp yanağından ısırdı

Bir garip olay! Aniden titremeye başlayan arkadaşını ısırdı

İstanbul'da Sudanlı Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan Mehmet Akif Deveci ile restorana gitti. Deveci, arkadaşı Hassan M.’yi oteline bıraktı. Otel kapısından girecekleri sırada, Hassan M. bir anda titremeye başladı. O sırada Hassan M., Deveci’yi kucaklayıp yanağından ısırdı

19 Mart 2018 Pazartesi 08:09
Bir garip olay! Aniden titremeye başlayan arkadaşını ısırdı
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KRİZ geçiren Sudanlı bürokrat Hassan M., Mehmet Akif Deveci’nin yanağını ısırarak yumurta büyüklüğünde parça koparttı. Deveci’nin yanağında büyük bir çukur oluştu.

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz hafta Eyüp Pierre Loti’de meydana geldi. İddiaya göre; Sudanlı bir bürokrat olan 42 yaşındaki Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan turizmci işadamı Mehmet Akif Deveci ile bir restorana gitti.

ALKOL SONRASI KRİZ GEÇİRDİ

Restoranda birlikte alkol alan Mehmet Akif Deveci, arkadaşı olan Abouna Issa Hassan M.’yi Eyüp Pierre Loti’deki kaldığı oteline bıraktı. Tam o sırada, Abouna Issa Hassan M., titremeye ve krize girmeye başladı. Deveci, Sudanlı arkadaşını sakinleştirmek için tutmaya çalıştı. Abouna Issa Hassan M., arkadaşı Deveci’yi kucaklayıp yanağından ısırdı. Yanağından neredeyse yumurta büyüklüğünde bir parça kopan işadamı Mehmet Akif Deveci olay yerine çağrılan bir ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALELACELE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yanağının bir bölümünü kaybeden turizmci Mehmet Akif Deveci tedavi altına alındı. Sudan’da kamu görevlisi olan arkadaşı Abouna Issa Hassan M.’den ise şikayetçi olmadı. Hassan M. de yaşanan vahim olay sonrası alelacele ülkesine döndü. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulısırmaPierre Loti TepesiGündem
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