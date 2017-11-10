Bir dönemin ünlü polis şeflerinin eşleri gözaltına alındı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile dün başlatılan operasyonda, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy’un evine giden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine çilingir vasıtasıyla kapı açıldı. Eve giren polisler, kapıyı açmayan Sümeyya Aksoy’u gözaltına aldı. İstanbul eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Yakup Saygılı’nın eşi Esra Filiz Saygılı ise cezaevindeki eşini ziyaret için geldiği İstanbul’da gözaltına alındı.

FETÖ’nün örgütsel yazışma programı Bylock kullancısı olduğu tespit edilen Sümeyya Aksoy ve Esra Filiz Saygılı’nın sorgulamalarına İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde başlandı.

Esra Filiz Saygılı’nın Bylock grubu içinde, eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy’un eşi Sümeyya Aksoy, mahrem imamın eşi Nuran Ünal ve bir başka emniyet müdürünün eşi Huri Yılmaz ile konuştukları tespit edildi. Eşi Yakup Saygılı’nın ise yine kendisi gibi emniyet müdürü olan Yasin Topçu ve Serdar Gürdalı ile aynı Bylock grubu içinde yer aldığı belirlendi.

Sümeyya Aksoy’un ise İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan’ın eşi Nazife Demirhan, eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın eşi Esra Filiz Saygılı, emniyet amirleri eşleri Hatice Gök, Fatmagül Durmuş, mahrem imam eşi Hayriye Bakır, avukat Murat Erdoğan, eski emniyet müdürü eşi Huri Yılmaz ve emniyet amiri Said Gök ile aynı Bylock gurubu içinde yer aldığı saptandı.