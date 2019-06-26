Bir dönem sona erdi! İzmir'de faytonlar resmen yasaklandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir ili genelinde fayton taşımacılığında önemli bir karar aldı. İZULAŞ Fayton İşletmesi aracılığıyla Alsancak-Kordon bölgesinde sürdürdüğü fayton hizmetini 1 Mayıs'tan itibaren sonlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın ikinci adımında ise kent geneline yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdi.

FAYTONLARIN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

UKOME Genel Kurulu kararı ile önceki yıllarda hayata geçirilen Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi iptal edildi. Karşıyaka'da 18, Selçuk'ta 12, Dikili'de 2 olmak üzere toplam 32 adet faytonun faaliyetlerine son verildi. Hayvanlarla çekilen taşıtların kent merkezindeki bulvar ve caddelere çıkışına yasaklama getirildi.

KENT MERKEZİNE GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 139. maddesine dayanarak resmi tören ve izin alınacak merasimler hariç, hayvanla çekilen motorsuz araçların ve hayvan sürücülerinin kent merkezindeki tüm bulvar, cadde ve trafik yoğunluğu olan sokaklarına girişi Belediye Encümeni tarafından yasaklandı.